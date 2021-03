L'adaptation en animé de Tokyo Babylon 2021 adapté du manga de Clamp par le studio GoHands est annulé. En effet suite aux affaires de plagiats de tenus de certains protagonistes sur les premiers visuels et trailers, GoHands fut dans un premier temps obligé de repousser la serie, mais on apprend que le comité de production a decouvert d'autres plagiats et que la serie est tout simplement annulée, le trailer et visuels supprimés.On apprend néanmoins que le comité de production et Clamp se lanceront dans une toute nouvelle production de l’anime aussi vite que possible, mais certainement via un autre studio.