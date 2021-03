Spécial = Top 10 Gamecube

Mardi Minuit

10 jeux Gamecube (pas 7 ou 12, mais bien 10) pour que je prenne en compte (sinon je prends pas en compte) pour que ce soit équitable.

Veuillez choisir 10 Jeux Gamecube différentsVous avez jusqu’àVoici pour l'instant (à 14H30 le 15/03), les jeux Gamecube plus appréciés (ce n'est pas dans l'ordre des points), mais ça peut encore changer, évidement :Zelda Twilight PrincessZelda Wind WakerStar Wars : Rogue Squadron II - Rogue LeaderEternal darknessBaten KaitosMetal Gear Solid Twin SnakeResident Evil RemakeMetroid PrimeTales Of SymphoniaNaruto Gekitou Ninja Taisen EX 4F-Zero GXResident Evil 4Skies of Arcadia LegendsViewtiful JoeSoulCalibur 2Mario Kart Double DashSuper Smash Bros MeleeStar Fox AdventureFire Emblem Path of RadianceSuper Mario SunshineMetroid Prime 2 EchoesPaper Mario : La Porte millénairePhantasy Star Online Episode 1+2Baten Kaitos OriginsLuigi Mansion-ils ont 5 points aux minimums-Important :