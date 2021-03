Spécial = Top 10 Dreamcast

Mardi Minuit

10 jeux Dreamcast (pas 7 ou 12, mais bien 10) pour que je prenne en compte (sinon je prends pas en compte) pour que ce soit équitable.

Veuillez choisir 10 Jeux Dreamcast différentsVous avez jusqu’àVoici pour l'instant (à 20H00 le 08/03), les jeux Dreamcast plus appréciés (ce n'est pas dans l'ordre des points), mais ça peut encore changer, évidement.Skies of arcadiaDead or Alive 2Resident evil code VeronicaCapcom Vs Snk 2Marvel Vs Cacpom 2Jet set radioSonic adventure 2Power stone 2Rivals Schools 2 Project JusticeShenmueGrandia IIIkarugaPhantasy Star OnlineVirtua TennisSoulcaliburMetropolis Street RacerCrazy TaxiSonic adventureSpace channel 5Power stoneStreet Fighter 3 Third's StrikeShenmue 2Chuchu rocketVirtua Tennis 2Toy CommanderThe House of the dead 2-ils ont 5 points aux minimums-Important :