NIS devoile un premier trailer pour The Wicked King and the Noble Hero, le nouveau projet de la realisatrice de The Liar Princess and the Blind Prince.Il s'agira cette fois-ci d'un RPG qui racontera l'histoire de la fille d'un hero, elevée par un roi dragon suite a la mort de celui-ci et qui va partir devenir pour devenir elle meme une heroine sans savoir que c'est le dragon en question qui a jadis tué son pere.Sortie prevue sur PS4 et Switch en Juin au Japon.