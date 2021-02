Visiblement avec les clins d’œil du compte twitter de Hot Wheels à Playstation et le reveal qui est prévu dans 22 heures et 30 minutes, il semblerait qu'un des jeux du State Of Play soit déjà trouvé. Il reste donc 9 jeux à découvrir.Le titrea fuité sur le Microsoft Store. Développé par Milestone Interactive (MotoGP et Ride)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Des drifts et boost au programme pour un jeu de course endiablé jusqu'à 13 joueurs en ligne avec un mode local Splitcreen à deux.• Collectez de nombreuses voitures et personnalisez les.• Créez vos propre circuits avec un mode création incroyablement riche en objets, type de routes et bonus à récupérer pendant vos courses.• Personnalisez votre HUB central comme si vous étiez dans votre chambre avec tous les éléments que vous avez récoltez sur votre aventure Hot Wheels Unleashed.