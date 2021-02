Bonjour, J'ai enfin réuni la Sainte Trinity avec la dernière pièce manquante (SWITCH/ PC /).Ayant revendu la PS4 à l'époque tout juste après avoir fait God of War et maintenant que j'ai la PS5 j'ai commencé à me faire une liste des titres que j'ai loupé et en me basant sur vos conseilles j'aimerais connaitre les titres à faire en priorité (car la liste est longue). Je joue à tout type de jeu sauf les familiales et les jeu de sport.Sinon ma première impressions c'est....FAST! ohlalalala que c'est fluide mammamiacouplé a mon LG55CX en 12bits c'est un véritable vent de fraicheur.La latence manette rattrape enfin celle des PC, la carte réseau supporte enfin ma fibre correctement et donc mon full débit!Les jeux se lance instantanément c'est top mais pour ce qui est de la vitesse de chargement dans les jeux je ne suis pas plus impressionné car j'ai un excellent SSD sur le PC et c'est quasi kiff kiff.Le Son: juste...O_O O_O O_O !!!!J'ai commencé DAYS GONE que je n'avais pas fait sur PS4 et quel belle gifle, c'est propre et fluiiiiiiiide, et graphiquement il est superbe.actuellement je vise a obtenir Spiderman en ultimate.Il me reste plus qu'a finir mon tales of vesperia sur xbox one X et ensuite je la revend.Merci!