Playstachouffle

Hey! Aidez-moi svp à faire une liste des gros jeux qui sont à venir cette année sur PS4! Que ce soit des jeux tiers ou des first-party! J'ai du mal à me faire une liste! Juste la liste de ce que l'on sait qui va sortir d'ici là même si on a pas de date précise! Je veux me projeter!



Avec la pénurie je ne risque pas d'avoir une PS5 de sitôt! J'ai abandonné la bataille des stocks qui durent 5min!



Mais néanmoins la liste des gros jeux à venir que ce soit sur PS4 ou PS5