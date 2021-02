Une chaine de magasin a eu un petit réassort de Ps5 au Japon. Bilan, ça a été le chaos. La police intervenir.On en profite pour signaler que la marque va signer son plus gros bide historique au Pays du Soleil Levant avec seulement 240 000 exemplaires écoulés.

Like

Who likes this ?

posted the 02/01/2021 at 12:43 PM by obi69