En 2000, à la sortie de la PS2, on a eu le très regrettable incident du Virgin, et au Japon, dans une boutique Yodobashi Camera de Akhihabara, il y a eu ça ce samedi matin (vidéo)La police a du intervenir et la vente de PS5 à été interrompu:Preuve en est que la PS5 est très TRÈS demandé au japon, mais pas - toujours - pour les raisons que l'on croit malheureusement. Aussitôt acheté, elles sont revendus dans une boutique voisine.Avec les rumeurs qui prédise une pénurie de consoles next-gen, ça ne va rien arranger à la situation dans les semaines à venir.