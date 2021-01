Salut !Le jeu de Hironobu Sakaguchi (créateur de Final Fantasy, Lost Odyssey...) se montre de plus en plus en ce moment, surtout sur Twitter... Mais personne n'en parle plus que ça !Du coup, moi j'ai eu envie d'en parler :Je trouve le jeu très intéressant, son énorme souci vient du fait que ça sortira sur Apple Arcade...Autrement, il vous tente ce jeu ?Vous le sentez comment ce retour du Monsieur, dernière chance pour lui après les échecs de Terra Battle 2 et Terra Wars ?Est-ce que ce jeu vous pousserais à vous prendre un abo pour l'Apple Arcade ou pas du tout ?