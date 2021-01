Les Shoot Them Up "Ginga Force" et "Natsuki Chronicles", sorti originalement sur 360 pour le premier et One pour le second, auront l'honneur de sortir en edition physique sur PS4 en Europe via First Press Edition.Il y aura 3 editions: standard, collectors et Super Collector (incluant les 2 jeux et des bonus).Les OST seront aussi dispo.Les preco debuterons le 16 Janvier.