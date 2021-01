Ayant visiblement énormément apprécié le jeu, Masahiro Sakurai s'est dit ému par les remboursements effectués par CD Projekt Red :Il a pu y jouer sur PS4 Pro en 30 fps, sans que cela ne semble l'avoir dérangé. Il a en tous cas apprécié le jeu et est impressionné par le travail fourni par CD Projekt Red.Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est EST-CE QU'IL A AIME PONPON SHIT ? Surtout que j'viens de comprendre que c'est une parodie de きゃりーぱみゅぱみゅ (PONPONPON de Kyary Pamyu Pamyu)

Lorsque je l'ai essayé sur PS4 Pro, j'ai pu y jouer sans problème (remarque datée du 20 décembre 2020). Cela tournait principalement en 30 images par seconde. J'y ai d'abord joué sur PC. J'ai subi des bugs à de nombreuses reprises. Cyberpunk 2077 est un jeu de rêve. Je m'interroge sur la quantité de planification et de production nécessaire. La difficulté de sortir un jeu AAA sur de multiples plates-formes est telle que cela (autrement dit le jeu tel qu'il existe actuellement, ndlr) me suffit à dire qu'il est merveilleux.

posted the 01/13/2021 at 11:59 PM by suzukube