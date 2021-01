Les équipes Xbox ont envoyé un sondage aux utilisateurs afin de savoir s'il y a des fonctions de la DualSense qui mériteraient d'arriver sur les manettes de la console de Microsoft.Dans un sondage envoyé à certains utilisateurs Xbox, Microsoft souhaite connaître le retour des joueurs sur sa manette. Et pour s'améliorer, le groupe regarde du côté de la concurrence et de sa manette haptique DualSense.Après quelques banales questions sur l'expérience utilisateur, le joueur tombe sur un formulaire qui lui demande tout simplement si la console «puis met les pieds dans le plat en demandant de répondre à la question suivante:La manette Xbox a été légèrement revue mais ne dispose pour l'instant pas des fonctionnalités de la DualSense, largement promues et plébiscitées, comme le retour haptique, les gâchettes adaptatives ou le micro intégré. Seule petite nouveauté Xbox cette génération: un bouton de partage, qui est cité dans le sondage.Pas étonnant pour Xbox de s'intéresser à la DualSense PS5, puisque le patron de la marque, Phil Spencer, avait lui-même déjà avoué être conquis par cette manette, fin novembre. Reste à savoir si les retours vont toucher la génération actuelle de console...