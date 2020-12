Acquire

Takuma Endou



Mots clés pour 2021: "Relancer l'auto-édition."

"Je ne peux rien dire pour le moment car c'est un titre imprévu, mais permettez-moi de vous présenter notre nouveau titre dans le numéro du 7 janvier de Famitsu. Gladiux est également en retard sur le calendrier, mais nous travaillons dur pour trouver la sortie.”

Atlus

Shinjirou Takata



Mots clés pour 2021: "Sortez des sentiers battus."

“Donc à propos de Shin Megami Tensei V… nous travaillons dur sur le développement pour en faire un produit encore meilleur. Vous allez attendre encore un peu, mais attendez avec impatience.”



Katsura Hashino



Mots clés pour 2021: "Silence".

Ambitions pour 2021: «Le nouveau coronavirus de l’année dernière provoquant des changements rapides dans le monde entier, tout ce que nous pouvons faire est de continuer à nous concentrer sur notre travail. Notre titre en développement traverse une phase importante et nous voulons y faire face afin de proposer un gameplay intéressant au monde.

"Je voudrais annoncer le titre que nous développons dès que possible. Nous avons déjà créé des histoires contemporaines, mais attendez avec impatience le «RPG fantastique» que nous allons affronter ensuite. »



Kazuhisa Wada



Mots clés pour 2021: "Réaliser mes intentions initiales."

“Mon projet est en cours d’élaboration. Merci à tous, la série Persona fêtera ses 25 ans ! Nous avons des projets passionnants en préparation, alors attendez-nous avec impatience.”

M2

Naoki Horii



Mots clés pour 2021: "Continuation".

Ambitions pour 2021: «Je pense que le moment viendra où je pourrai montrer ce que j'ai préparé. Je travaille depuis longtemps pour le terminer, alors même si l’attente a été extrêmement longue, je pourrai le montrer avec une certaine fierté. Attendez-le avec impatience. »

Kadokawa Games

Yoshimi Yasuda



Mots clés pour 2021: "Publier un nouveau titre et deux titres remasterisés."

«Depuis deux ans, je travaille aussi dur que possible avec l’équipe de développement de God Wars, que je dirige, sur la production d’un nouveau titre et de titres remasterisés. Nous développons actuellement trois titres, dont deux seront annoncés en 2021. Et si possible, nous publierons également ces deux titres. Cela prendra un peu plus de temps, mais attendez avec impatience. »

«L’équipe de God Wars est en train de devenir un studio de développement avec un grand nombre de personnes. Nous avons récemment été encore plus revitalisés avec l’ajout de nouveaux venus et de développeurs chevronnés, et l’atmosphère de l’équipe est plutôt bonne. Nous allons livrer de bonnes choses avec ce personnel. "

GungHo Online Entertainment

Kazuki Morishita



Mots clés pour 2021: "Faites de votre mieux et laissez le destin gérer le reste."

"Nous développons un nouveau titre de console. J'espère pouvoir l'annoncer cette année. »

Koei Tecmo

Kenichi Ogasawara



Mots clés pour 2021: "Faire face à la nouvelle norme”

«2021 est le 40e anniversaire de la marque Kou Shibusawa! Nous sommes en train de préparer un titre adapté à cette étape qui mérite d'être célébrée, alors attendez-le avec impatience.”



Keisuke Kikuchi



Mots clés pour 2021 : “Reconstruire.”

"2020 a été une année où les choses qui étaient normales n'étaient plus normales. J'aimerais revoir ce qui est important et ce que j'aime une fois de plus, et créer un jeu avec une nouvelle perspective. 2021 est également le 20e anniversaire de la série Fatal Frame, je voudrais donc le célébrer d'une manière ou d'une autre si possible."

«Nous travaillons dur pour annoncer certains titres d'ici le printemps. Nous développons une large gamme de titres, de ceux actuellement en cours d'ajustement à ceux dont les noms sont en attente."



Hisashi Koinuma



Mots clés pour 2021: «Investir dans l’avenir.» «Koei Tecmo lancera de nombreux logiciels de jeu en 2021, alors veuillez nous apporter votre soutien.»



Junzo Hosoi



Mots clés pour 2021 : “Reboot.”

"La licence Gust relèvera différents défis en 2021, dont un projet cross-média ! Il y a certains titres que nous n'avons pas pu annoncer l'année dernière, alors attendez-les avec impatience."



Fumihiko Yasuda



Mots clés pour 2021 : “Année de transition”

“Chez Team Ninja, le développement de la série Nioh, longue de sept ans, atteindra un point de repos, et plusieurs projets commenceront le développement à grande échelle en 2021. Je prévois de changer mon style de développement pour correspondre à l'évolution du style de vie et me concentrer sur de nouveaux titres. Quant à moi personnellement, je vais essayer de ne plus prendre de poids.”

Konami

Noriaki Okamura



Mots clés pour 2021: «Apprendre du passé».

«La conception du jeu de base de Momotaro Dentetsu a été achevée il y a 30 ans, mais c'était rafraîchissant de voir que les utilisateurs qui n'avaient peut-être pas entendu parler de l'ancien Momotetsu aiment y jouer de manière 'moderne', par exemple via le jeu en ligne ou en direct diffusion. En 2021, j'aimerais aider à poursuivre les possibilités de ce type de nouveau Momotetsu. »

«Momotaro Dentetsu: Sh owa, Heisei, Reiwa mo Teiban !, que nous avons sorti à la fin de cette année, est maintenant disponible et se vend bien ! Profitez-en pendant les vacances du Nouvel An avec vos amis et votre famille ! Il y a aussi des plans pour une nouvelle annonce concernant Bomberman bientôt ! Attendez-le avec impatience! »

Cygames

Kenichiro Takaki



Mots clés pour 2021: «Adamant».



"J'espère annoncer, même si ce n'est qu'un teaser, un nouveau titre original pour console que j'ai développé avec mes collègues dans mon nouvel environnement de travail. Je n'ai que la plus grande confiance en lui."

«Qu'avez-vous pensé de l'annonce de fin d'année Granblue Fantas y: Relink de l'équipe Granblue ? Je pense que nous avons été en mesure de montrer son attrait de jeu solo solide et de haute qualité après la diffusion multijoueur de 2019, alors continuez à l'attendre! »



Tetsuya Fukuhara



Mots clés pour 2021: «Concentration».

«Granblue fêtera son septième anniversaire en mars et Granblue Fantasy : Versus fêtera son premier anniversaire en février. Nous continuerons à mettre à jour chacun comme d'habitude afin que les fans puissent continuer à en profiter ! Nous avons également annoncé que Granblue Fantasy: Relink sera lancé en 2022, donc 2021 sera une année importante où nous nous concentrons sur le développement. J'espère que vous nous soutiendrez également dans ce domaine. »



Colopl



Mots clés pour 2021: «S'adapter et vivre dans une nouvelle ère».

"Nous nous préparons à faire une annonce concernant un nouveau jeu en 2021!"

CyberConnect2

Hiroshi Matsuyama



Mots clés pour 2021: “Sortir Fug a: Melodies of Stee!”

«Nous publierons Fuga : Melodies of Steel à tout prix. Nous vous avons fait attendre le jeu, arriveront de nouvelles informations, nous vous donnerons donc tous les détails à la fois, puis le publierons. Attendez-le avec impatience !»

Square Enix



Tomoya Asano



Mots clés pour 2021 : «Bravely !! (Pour la deuxième année consécutive.) »

«J'espère que Bravely Default II sera un succès et que je pourrai me préparer pour le prochain (que ce soit la troisième ou le III, je ne sais pas).»



Yoshinori Kitase



Mots clés pour 2021 : "L'histoire se connectera…"

«Les futurs développements de Final Fantasy VII sont en préparation. Mais attendez un peu plus longtemps pour plus de détails. »



Yousuke Saito



Mots clés pour 2021 : "NieR".

"Je travaille sur NieR depuis encore un petit moment. Ensuite, il y a aussi Babylon’s Fall et un tout nouveau titre. Je suis assez occupé… »



Noriyoshi Fujimoto



Mots clés pour 2021 : «sans changement».

«Dragon Quest fêtera son 35e anniversaire, j'espère donc pouvoir annoncer quelque chose.»



Naoki Yoshida



Mots clés pour 2021: "Un esprit ouvert."

«2021 sera l'année la plus chargée de ma carrière. J'aimerais en faire une année au cours de laquelle je pourrai offrir surprise et excitation aux joueurs et aux joueuses, tout en faisant attention à ma santé. "

"Veuillez attendre avec impatience diverses annonces pour Final Fantasy XIV et Final Fantasy XVI !"

Sega

Seiji Aoki



Mots clés pour 2021 : «La création d'un nouveau siècle.»

"Je suis impliqué dans le développement de nouveaux projets depuis le début de 2020. Nous travaillons dur en équipe pour pouvoir annoncer les détails en 2021, alors attendez-le avec impatience."

Sony Interactive Entertainment

Nicolas Doucet



Mots clés pour 2021 : “Shouryuken! (au COVID-19.)”

"J'ai hâte de regarder les nouvelles saisons de Upload et After Life sur Amazon Prime et Netflix, ainsi que de démarrer un nouveau projet avec Team Asobi."”

Too Kyo Games

Kazutaka Kodaka



Mots clés pour 2021 : "Pour tirer le meilleur parti de ma vie."

«Au printemps 2021, nous lancerons le World’s End Club. Ce sera le premier et le dernier jeu pour tous les âges de Too Kyo Games. En dehors de cela, nous avons diverses annonces, alors veuillez nous apporter votre soutien. »

Falcom

Toshihiro Kondo



Mots clés pour 2021: "Tournant".

«En 2021, Falcom franchira le cap majeur de son 40e anniversaire. Naturellement, nous devrions toujours viser le rajeunissement, quels que soient les tournants, mais des occasions comme celles-ci sont importantes, je voudrais donc profiter de cette occasion pour passer en revue nos méthodes et systèmes de développement actuels. Je voulais augmenter le nombre de lignes de développement et de personnel dans l'entreprise, nous avons donc déjà élargi et réformé. Nous attendons les candidatures des personnes intéressées par le développement chez Falcom! »

Bandai Namco Entertainment

Manabu Shimomoto



Mots clés pour 2021: «Challenge!»

«Tout en gardant un œil sur l'état du monde, j'aimerais réaliser les plans pour le 25e anniversaire de la série Ace Combat qui étaient prévus pour 2020, mais qui n'ont malheureusement pas été réalisés, bien que sous une forme différente . Merci de continuer à soutenir la série Ace Combat! »



Kensuke Tsukanaka



Mots clés pour 2021: «Croissance».

"J'anticipe le jour où je pourrai annoncer à tout le monde le titre que je développe et progresser régulièrement dans les préparatifs."

PlatinumGames



Hideki Kamiya



Mots clés pour 2021: "Faites de mon mieux."

«Tout d'abord, beaucoup de gens s'inquiètent pour Bayonetta 3 étant donné qu'il n'y a pas eu de nouvelles informations depuis son annonce, mais les vérifications des nouveaux systèmes se sont bien déroulées et le développement se déroule très bien, alors veuillez patienter l'esprit tranquille. . (Ceci est une copie de mon commentaire de 2020.) Aussi Project G.G. (titre provisoire) a enfin commencé à bouger, alors attendez-le avec impatience."

FuRyu

Fuyuki Hayashi



Mots clés pour 2021: "Renaissance".

«En 2021, je prévois d'annoncer un nouveau titre sur lequel je travaille tranquillement depuis quelques années… définitivement… peut-être… peut-être… Il y a d'autres nouvelles annonces concernant les jeux sur console prévues, alors j'espère que vous pourrez gardez un œil sur eux.

Mistwalker

Hironobu Sakaguchi



Mots clés pour 2021 : “Presque terminé”

«Fantasian, que nous développons depuis trois ans, est enfin en voie d’achèvement. Il sortira pour Apple Arcade en 2021! »

