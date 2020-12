The Game Awards

est le premier lauréat desde cette année, en remportantle prixdécidé par un vote public.Le jeu deavec 47% des votes a réussi à battre l'autre exclusivité PS4qui a terminédeuxième (32%), suivi du jeu indé Hades (11%), DOOM Eternal (7%) et Marvel's Spider-Man Miles Morales (3%).est également en lice pour un certain nombre de prix y compris "le jeu de l'année".Quoi qu'il en soit, félicitations à

Who likes this ?

posted the 12/08/2020 at 03:50 PM by leonr4