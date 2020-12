Issu de l'imagination prolifique de Michel Ancel, Rayman est l'un des plus beaux jeux de plateformes de la Playstation. Comme d'habitude dans ce genre de jeu, le scénario est d'une intensité dramatique, j'en conviens. Vous devez sauver le monde de son horrible destin, incarné par Mister Dark, en libérant les Electoons et ainsi sauver le Grand Protoon, le gardien de l’équilibre du Royaume. Certes la tâche s'annonce ardue, mais pourtant un héros va se révéler : Rayman. Héros tout en courbes, Rayman va relever ce défi à travers une multitude de niveaux au fil desquels il acquerra de nouveaux pouvoirs lui permettant alors de visiter des endroits inaccessibles à son premier passage. Dotés de graphismes fins et colorés, d'une bande son bien adaptée, mais aussi et surtout d'une animation magnifique, Rayman est un concentré de féerie pour petits et grands. Enfin, pas trop petit tout de même car la difficulté de ce jeu est assez élevée et le finir à 100% nécessitera de votre part astuces, réflexes et patience.

Crash Bandicoot est l'un des premiers jeux de plate-forme entièrement en 3D. Vous êtes Crash, un marsupial génétiquement modifié par un savant fou, le Dr Neo Cortex. Mais le Dr Cortex abandonna Crash sur une plage, car il jugea que sa modification fût un échec. Notre ami n'a qu'une obsession, c'est de retrouver Tawna, qui est une femelle bandicoot que Crash doit sauver. L'histoire se déroule sur l'une des 3 îles au sud-est de l'Australie, les Iles Wumpa. Tout au long de son aventure Crash trouvera divers objets, notamment des caisses. Chacune d'entre elles a une propriété bien spécifique : par exemple, s'il y a le visage de Crash, on obtient une vie ; s'il y a le masque de Aku-Aku, on est protégé contres les ennemis (mais seulement une fois, et si on en a trois on est invincible quelques instants !), des caisses TNT (caisse explosive à retardement.)... Sans oublier les pommes ! A la centième, on obtient une vie supplémentaire. L'histoire veut également que Crash Bandicoot soit devenu en quelque sorte la mascotte non-officielle de Sony. Tu le crois ça?!!.

FFVII a été mon premier Final Fantasy. Jamais je n'aurais imaginé un tel choc, un tel bond en avant. Pro-Nintendo jusqu'aux chromosomes, ce jeu m'a fait hurler de douleur de ne pas avoir de Playstation. Quelle claque ! Quel monument ! On ne peut se rendre compte de l'impact d'un FFVII ou d'un Ocarina of time que si on a connu cette époque, qui a vu les deux plus grands jeux vidéo de tous les temps sortir à moins d'un an d'intervalle. FFVII, c'est le monde de Midgar, géniale fusion entre la fantaisie et le cyberpunk. C'est une fable sur l'existence, la vie après la mort, l'écologie. Ce sont des personnages absolument inoubliables, d'une profondeur et d'un charisme sans équivalent. Sephiroth est juste l'un des méchants les plus badass jamais vus, tout oeuvre confondue. Quelle musique. Quelle beauté des décors. Quelle mélancolie dans ce jeu. Quelle histoire !! Jamais je n'aurais cru voir un jour un jeu aussi long, aussi riche, aussi parfait. Son système de combat est encore aujourd'hui le meilleur de la saga. Certes, il y a de tout petits défauts ici ou là, et si on est objectif, FFIX est encore meilleur. Mais RIEN ne remplace FFVII dans le cœur d'un joueur. Rien, à jamais.

Resident Evil est un monument du jeu vidéo ! Avec ce titre, Capcom a su imposer un nouveau genre : le survival horror. Ce jeu a sûrement marqué avec importance tous les joueurs y ayant goûté, tout simplement parce qu'il proposait à l'époque des sensations inédites ! En effet, l'univers glauque, macabre, sombre et sadique à souhait m'a fait sursauter plus d'une fois, et il va sans dire que le monde dans lequel vous évoluez est oppressant à souhait ! A l'époque, les premières parties m'avaient laissé bouche bée : je n'avais jamais eu l'occasion de sursauter à ce point devant un jeu vidéo et pourtant, autant vous dire que Resident Evil m'a procuré bien des frissons dans le dos ! Doté d'une réalisation impeccable, notamment en ce qui concerne l'environnement graphique, travaillé dans les moindres détails - d'où cette impression de réalisme saisissant qui vous plonge parfaitement dans les différentes actions - et d'une bande-son angoissante à souhait, Resident Evil est un chef d'œuvre !

Jeu développé par Reflections Software, les mêmes créateurs que les génialissimes Destruction Derby 1 et surtout 2. Ici, c'est fini les jeux de stock car, place aux courses poursuites dans un monde ouvert, Vous êtes John Tanner, un bon flic qui, pour mener son enquête, devra s'infiltrer dans le milieu de la mafia. Pour mener son enquête, il devra rouler dans d'immenses villes tel que Miami, San Francisco, Los Angeles et New York. Et pour ça, vous trouvez des "missions" sur votre répondeur. Toutes les actions du jeu sont uniquement dans la voiture, il vous est impossible de changer de voiture en cours de route. Il n'y a pas d'agressivité, pas d'arme a feu, même les policiers ne vous tireront pas dessus et se contenteront uniquement de "t'as ruiné la caisse". Graphiquement, c'est la grande classe, surtout rouler de nuit sous la pluie et ce, même s'il y a pas mal de clipping. Le petit point faible, c'est la maniabilité : il vous faudra un petit temps d'adaptation. En bref, Driver est un précurseur de ce style de jeux, même si aujourd'hui il peut paraitre un peu monotone, on peut y rejouer de temps en temps avec grand plaisir.

Abe est un esclave "Mudukons" travaillant dans une usine de production de viande "RuptureFarms" pour le conte des "Glukons". Il était heureux, et il était même l'employé de l'année. Un jour pourtant, il surprend une conversation sur la perte de vitesse de l'usine question profit, mais Moluk resta cool, car il avait trouvé la solution pour redresser la barre : cuisiner tous les Mudokons ! Il faut savoir qu'Abe n'a rien d'un super héros : il n'a pas d'arme, pas de muscle, pas de super pouvoir... Il est juste agile, et peut envouter certains ennemis pour les contrôler par la pensée. Bien sûr, Abe a plusieurs aptitudes : courir, se mettre en boule, sauter, marcher sur la pointe des pieds, s'agripper et parler à ses congénères... Car même s'il doit sauver sa peau, il ne faut pas oublier qu'il doit également secourir les 99 autres Mudokons ! A une époque où on ne jurait que par la 3D, les créateurs d'Oddworld ont décidé de rester dans la tradition de la 2D. Un pari un tantinet risqué, mais vue la qualité des graphismes, on ne peut qu'en rester bouche bée ! Quant à l'intro, c'est une pure merveille !

Symphony of the Night, ou Nocturne in the Moonlight chez les japs. C'est le maître absolu des MetroidVania sans aucune mesure possible. Que ce soit dans son CharaDesign, son Level design, son OST, son ambiance générale, c'est le meilleur. Déjà, Alucard, le fils de... Dracula (en verlan), a une classe absolue. L'animation de ce personnage est bourrée de détails. C'est le premier Castlevania à introduire des éléments de RPG, entre l'équipement, les artefacts, la revente / achat d'objets, la résolution d'énigmes différentes, des combats de boss mémorables, l'exploration du château et de ses souterrains, et enfin ses fins multiples, ce jeu est absolument délicieux. Il ne vous faudra pas 20 heures pour arriver au bout, même moins de dix pour tout faire pour les plus aguerris, mais quelle expérience ! Surtout quand vous découvrez l'envers du château, c'est une nouvelle aventure au challenge plus relevé qui continue. Ce qui m'a également impressionné ce sont les effets dans le jeu qui sont détaillés, animés à la perfection. Le jeu est également aussi beau et agréable dans la version PSStore, Xbox Live et caché dans Dracula X Chronicles sur PSP.

Il m'a fallu près de 10 ans après sa sortie pour commencer à jouer à ce Heart of Darkness. Et quelle claque ! Le jeu a toujours du cachet ! Cet univers unique, son animation époustouflante et son humour durant les cinématiques qui ponctuent l'aventure... On est transporté ailleurs, à la manière d'un ICO ou d'un Another World, et c'est ça qui est génial ! Eric Chahi et son équipe n'ont rien laissé au hasard, chaque "plateau" est un modèle de level design. Le jeu manie avec élégance plusieurs genres : shoot (des hordes d'ennemis à flinguer), de la réflexion (basique) et de la plate forme. Sur ce dernier point, j'émets quelques critiques quant à la précision d'Andy, parfois douteuse et manquant de réactivité. Chose regrettable dans certaines phases où le jeu demande une bonne dextérité. Par exemple, il n'est pas rare dans l'aventure de devoir prendre de l'élan d'un "écran à l'autre". Cependant, la transition entre ces 2 écrans est ponctuée d'un léger chargement. La chute est ainsi inévitable, crise de nerfs en perspective ! Malgré cela, Heart of Darkness est un petit bijou. Si vous êtes à la recherche d'évasion et de sang neuf, HoD est le jeu qu'il vous faut !

Passage de la 2D à la 3D pour la série, avec cette fois-ci une visibilité à l'international. La série abandonne la numérotation pour simplement devenir Metal Gear Solid, afin de ne pas perdre les joueurs occidentaux. Véritable révolution à sa sortie, MGS reste actuellement toujours un chef d'œuvre que chaque joueur se doit d'avoir joué au moins une fois dans sa vie. Et pourtant, même si MGS reste une grande œuvre, elle emprunte beaucoup à son frère ainé MG2. Code derrière la boite, escaliers interminables avec une horde d'ennemis, clef réagissant aux changements de température, personnage féminin rencontré aux toilettes, etc. Bref, tout était déjà là dans MG2, et pourtant MGS arrive à s'en libérer, et c'est là tout le propos du jeu, que ce soit en terme de gameplay ou de scénario qui sont intrinsèquement liés. La répétition de ces scènes n’oblige en rien la répétition des comportements et des idées. En clair, ce sont les gènes du jeu, son scénario et son théâtre qui va permettre à ce volet de surpasser son ainé, car comme ses personnages qui vont trouver un sens à leur vie, la série Metal Gear va à partir de cet épisode tracer sa propre voie. L'émancipation.

WipeOut ! Mon tout premier jeu sur Playstation ! Que de souvenirs ! La talentueuse et aujourd'hui défunte équipe de Psynogis a réalisé à l'époque un exploit ! Graphiquement, WipEout m'a mis une grosse claque : décors variés, travaillés et design magnifique. Pour ajouter un peu de vie à tout cela, les développeurs ont mis particulièrement l'accent sur la vitesse du jeu, et alors là, aïe aïe aïe: ça fait mal au cerveau ! En Mode Rapier, l'écran défile à une vitesse ahurissante et il vaut mieux parfaitement bien connaître son circuit si l'on souhaite avoir des chances de finir dans le peloton de tête ! Très hightech et futuriste, le design du jeu comme celui des vaisseaux, est exceptionnel... Pour couronner le tout, sachez que les musiques, dans le plus pur style techno, apportent une atmosphère unique à WipEout : de grands noms ont signé la B.O. du jeu, tels que FLUKE, FSOL ou bien encore les Chemical Brothers ! Bref, sans aucun doute, un jeu qui aura contribué au succès de la PS One !!! Grandiose !

Suite opportune de l'emblématique jeu de combat de la PS1, on sent déjà quelques améliorations dans la maîtrise des capacités 3D de la machine, avec des animations plus fluides des combattants. Tekken 2 regorge également de nombreux personnages secrets à débloquer, portant le nombre total des combattants à 24. Il ne s'agit cependant que d'un trompe l’œil, car généralement, tous possèdent des coups basiques en commun, les différences ne se situant que sur quelques enchaînements et coups spéciaux propres. Quant aux combats, les mouvements sont en fait plutôt limités. Les reproches faits au premier Tekken sont donc encore valables ici, la 3D servant essentiellement à accentuer l'impact des coups puissants et des projections via des effets de caméra. Tekken 2 a aujourd'hui vieilli, en témoigne les décors assez affreux (voire vides) en arrière-plan, mais la qualité des combats est toutefois en hausse, la maniabilité plus souple, et le jeu reste encore tout à fait jouable. Indéniablement un jeu de baston 3D de qualité à sa sortie en 1996, Tekken 2 n'a pas perdu toute son aura, même s'il faut cependant faire preuve d'un peu de tolérance pour la percevoir.

Il était évident que succéder au septième épisode ne serait pas chose aisée, particulièrement en Europe où beaucoup d'amateurs de jeux de rôle ont débuté avec ce titre dont ils gardent précieusement le souvenir. Pourtant, s'il ne parviendra probablement pas à toucher avec autant d'ampleur son aîné, Final Fantasy VIII n'en est pas moins représentatif de l'infini talent de Square. S'il se dresse en véritable étendard de la série par le biais de son impressionnante vitrine technique et de son scénario aux penchants romantiques digne de louanges, celui-ci ne manque pas non plus de jouer le jeu de l'expérimentation. Ainsi, le système de magie, pour ne citer que lui parmi une multitudes d'idées, sera certes souvent décrié mais a le mérite d'oser l'innovation là où ses concurrents se reposent souvent sur des valeurs sûres. On saluera également la traduction française pour sa grande qualité et les efforts dont elle a fait l'objet.

Suikoden II est mon RPG préféré. Sous ses airs de jeu aux graphismes plaisants mais peu évolués, se cache une aventure d'une qualité rare. Certes, les phases de combat ne sont pas très originales, malgré la présence de quelques subtilités, mais il brille sur quatre points précis. Tout d'abord, le scénario est une claque, car l'histoire est riche en émotions, en rebondissements, en retournements de situation... Aidé par le second point, le nombre de personnages. Rien que dans votre camp, vous pouvez compter sur l'appui de 108 protagonistes à recruter (combattants, marchands...) qui feront évoluer votre QG. Sans compter les autres alliés. Du côté des ennemis, il y a aussi de quoi faire : la plupart ne sont pas manichéens, car ils agissent selon leur convictions aussi louables que celles des héros, ce qui apporte de la nuance à l'histoire. Même le grand ennemi n'est pas mauvais pour être mauvais. Ensuite, la deuxième phase, se la jouant stratégie en faisant s'affronter votre armée et celle de l'ennemi à plusieurs reprises est excellente ! Enfin, les thèmes musicaux sont fabuleux, surtout l'introduction. Vous l'aurez compris, ce jeu fait partie de l'histoire, et il faut le posséder.

Gros titre de la fin d'année 1996 à sa sortie, le jeu impressionne surtout par sa réalisation en 3D qui rend les décors spectaculaires, même si le gameplay est comme dans un jeu 2D où il faut réussir à faire avancer tout droit son personnage. L'ambiance du jeu est psychédélique à souhait, avec des décors tout droit sortis d'un rêve, et l'ambiance est du coup très amusante. Les deux personnages principaux sélectionnables sont également dans cet esprit et sont charismatiques. A noter qu'il n'y a pas de sauvegarde mais des mots de passe pour reprendre là où on est arrivé.

Peu de titres ont put se targuer de rivaliser, tout du moins de s'approcher, de la mythique saga des Zelda, et c'est le cas d'Alundra. On peut reprocher à ce jeu de reprendre une bonne partie des mécanique de gameplay de la série de Nintendo, mais là où tout diffère principalement, c'est d'abord dans sa phase d'énigmes bien souvent retorses, où il faut s'armer de patience et de réflexion pour s'en sortir, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ensuite, son histoire : c'est simple, elle est de haut niveau pour le genre. Il ne s'agit pas de partir à l'aventure pour sauver une princesse en visitant des donjons. Là, on touche au domaine du rêve, ou plutôt des cauchemars, avec un côté divin. Sans parler que la mort rôde autour du seul village présent. Alundra, sous ses airs joyeux et son univers plutôt coloré, nous dépeint une aventure bien plus sombre qu'il n'y paraît. Pour un A-RPG, ça change et pour ne rien gâcher, le scénario est plaisant à suivre, même si quelques rebondissements se sentent rapidement. Graphiquement, ce n'est pas très digne d'une PS1 mais tout est suffisamment détaillé pour apprécier l'aventure. Bref, c'est un excellent A-RPG et un titre à posséder dans sa ludothèque.

La fin de l'année 1996 fut marquée par une grosse production qui pour toujours changea la donne en matière de jeux d'aventures-exploration. En effet, à partir d'une idée de départ simple, l'équipe de Core Design a su créer un concept qui servit de modèle à un nombre conséquent de jeux, le charme de la délicieuse Lara Croft excepté. Imaginez plutôt... vous prenez une aventurière aux formes envoûtantes que vous faîtes évoluer dans des environnements graphiques soignés, vous ajoutez une jouabilité tirant pleinement partie de la 3D, vous saupoudrez le tout d'énigmes plus ou moins coriaces, vous servez le tout nanti d’une réalisation frôlant la perfection et vous obtenez le mythique Tomb Raider. Certes depuis sa sortie en novembre 96’, de l’eau a coulée sous les ponts et nombreux sont les jeux venus surfer sur la vague lucrative des jeux d’aventures avec plus ou moins de réussites, mais même si la série est aujourd'hui en perte de vitesse, Tomb Raider a su donner ses lettres de noblesses à ce genre très prisé qu’est l’aventures-action et a su marqué de son empreinte l'histoire des jeux vidéos.

Ce jeu, signé Square, est un pur chef-d’œuvre, et c'est peut-être tout simplement le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué. Il n'est malheureusement jamais sorti en France (comme son prédécesseur d'ailleurs, Chrono Trigger sur SNES) et c'est vraiment dommage. Ce RPG n'a que des qualités : un scénario hors du commun, des graphismes magnifiques, des musiques superbes... Bref, une atmosphère dont il est difficile de décrocher. Autre point appréciable : les combats ne sont pas aléatoires contrairement aux Final Fantasy, puisque les ennemis sont visibles à l'écran, ce qui donne le choix au joueur de combattre ou non. Chrono Cross est réellement un jeu qui marque, et tout amateur de RPG devrait y jouer au moins une fois dans sa vie !

Xenogears, c'est une histoire d'une richesse inégalée dans un RPG. Il y a tellement de thèmes abordés, de rebondissements, que Xenogears est un puits sans fond, et il est fort à parier que lors du générique final, vous aurez des dizaines de questions en suspens. Et pourtant toutes les réponses sont dans le jeu, mais le scénario est tellement dense qu'impossible de tout retenir. On sait que ce n'est pas uniquement le scénario qui fait la force d'un RPG, mais aussi ses personnages : autant 2 ou 3 m'ont un peu déçu, le trio principal et l'antagoniste sont d'une profondeur inouïe. Quand je lis que Cloud ou Squall sont des personnages complexes, quand vous aurez joué avec le héros Fei, la schizophrénie de Cloud sera considérée comme une simple angine, mais je n'en dis pas plus. Le jeu est aussi porté par un chara-design qui change des canons habituels des JRPG. Comment ne pas parler des musiques de Mitsuda complètement divines, sa meilleure OST avec Chrono Trigger & Cross. Lorsqu'on me demande quel est mon RPG préféré, j'hésite souvent entre Xenogears et Vagrant Story, seul le second CD pêche pour être le RPG absolu. Xenogears est un OVNI, une œuvre à faire une fois dans sa vie.

