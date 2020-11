Demon’s Souls – 9Assassin’s Creed Valhalla – 8Yakuza : Like a Dragon – 8Astro’s Playroom – 7Marvel’s Spider-Man : Miles Morales – 7Call of Duty : Black Ops Cold War – 6Sackboy : A Big Adventure – 6Fuser – 6The Pathless – 5Watch Dogs Legion – 5The Falconeer – 5

Who likes this ?

posted the 11/28/2020 at 11:25 AM by nicolasgourry