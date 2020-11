Gameblog

Éteinte depuis la sortie du troisième épisode Future Perfect en 2005 (déjà !), le FPS découpé en missions de Free Radical Design (fondé par d'anciens petits gars de chez Rare époque GoldenEye 007 et Perfect Dark, rappelons-le) refait de temps à autre surface, notamment via la compilation remaniée TimeSplitters Rewind.Depuis le rachat de l'éditeur Koch Media par THQ Nordic en 2018, il se laisse entendre ici et là que la licence pourrait un jour être back dans les bacs, mais les fines gâchettes qui arpentent comme de curieux visiteurs les couloirs du temps n'ont pour le moment rien eu de tangible à se mettre sous la dent.Aujourd'hui, l'exercice de teasing continue, non sans progressivement virer dans une certaine forme de plaisir sadique, puisqu'un YouTubeur du nom de Beyond a découvert pas plus tard que ce weekend un curieux indice caché dans le très récent SpellForce 3 : Fallen God, comme vous pouvez le découvrir dans notre lecteur vidéo.Un des items épiques disponibles dans ce RPG de stratégie s'intitule en effet... TimeSplitters 2 Remake, et sa description nous autorise une nouvelle fois à espérer revoir un jour le meilleur épisode de la série :"Il arrive enfin ! Le jeu de tir emblématique, qui a traversé le temps pour atteindre l'ère des jeux modernes."Si le vidéaste n'hésite pas à voir dans ce clin d'oeil une annonce en bonne et due forme, nous resterons toutefois prudents sur le sujet, au vu des nombreuses promesses encore jamais tenues à ce jour.