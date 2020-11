Yo,Je me débarasse de ces jeux sur Xbox 360 et en physique. Super Etat, les jeux ont toujours été protégés dans la boîte.Lost odyssey est en 4 discs DVD.J'offre avec trois jeux Xbox que j'avais obtenus je ne sais comment :- Quantum redshift (wipeout genre)- Brute Force- NBA 2K 14Pris du lot pour vous gamekyo: 19€ le tout seulement !J'envoie le jour même où je reçois votre paiement paypal.J'ai déjà vendu pas mal de matos sur gamekyo donc n'ayez crainte !Envoi en mondial relay à votre adresse pour 4 € de plus soit en tout 24 € le Lot.C'est compatible xbox série X visiblement*

posted the 11/16/2020 at 06:46 AM by lastboss