Cette fois-ci, nous répondons à une simple question posée par la communauté : « est-ce que mes jeux PS4 importés fonctionnent sur PS5 » ? La réponse est évidente, mais nous avons tout de même essayé pour vous faire plaisir.Comme vous pouvez le constater via notre vidéo, oui, un titre japonais, ici Tomb Raider : Definitive Edition, fonctionne parfaitement. Concernant les productions PS5, Sony Interactive Entertainment avait précisé qu'il n'y aurait aucune limite. Vous pouvez donc utiliser vos galettes, et même user de différents PlayStation Store de plusieurs régions. En d'autres termes, ce n'est que du bonheur...

Like

Who likes this ?

posted the 11/11/2020 at 10:22 PM by nicolasgourry