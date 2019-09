Tests

Titre légendaire de laau point que l’on peut sans mal le retrouver dans le top 5 de la plupart des possesseurs de la machine,a refait parler de lui depuis un moment avec de nombreuses rumeurs sur un potentiel remake 3DS. Il n’en fut rien ou presque car c’est finalement la Switch qui a naturellement (et heureusement) récupéré le projet, ayant il faut le reconnaître divisé à l’annonce par son rendu pour le moins spécial mais quand même super mignon, où l’on a parfois l’impression d’être face à un petit plateau avec ses figurines à croquer. Le studion’a jamais réellement officialisé le fait que c’était de l’mais ça se sent, pour le meilleur et le pire d’ailleurs car comme avec, le moteur ou peut-être les développeurs ont du mal à atteindre une résolution optimale. Passe encore le flou contour dit majoritairement « artistique » mais ce n’est pas aussi fin qu’attendu sur les persos et détails, et ça se permet de ramouiller à de nombreux moments. Jusqu’au patch ?Ceux qui ont déjà torché l’original ont probablement déjà lu la conclusion plus bas avant de retourner faire autre chose ou troller. Pour les intéressés en revanche, sachez donc queest peut-être l’épisode le plus original de la série, non pas pour son style de progression lui très classique, mais par son univers des plus étranges. Des années après et les enquêtes comme interviews qui découlèrent ont justifié cela par le fait que ce projet avait tout d’un délire pondu par Kazuaki Morita rejoint certes ensuite par quelques têtes pensantes qui ont néanmoins laissé libre court aux idées même en totale inadéquation avec les trois premiers épisodes sortis auparavant. Pour cela qu’ici, ne vous étonnez pas de rencontrer d’autres références à l’univers(même un) ou encore des cabines téléphoniques. Et pourtant, le jeu arrive d’une certaine façon à justifier cela dans son scénario mais on ne spoilera personne car de toute façon,nous l’a interdit, et tant pis s’ils l’ont déjà fait eux-mêmes durant un trailer qu’on évitera de poster ici.Je fais évidemment partie de ceux qui ont retourné l’aventure à l’époque, et même plusieurs fois, ce qui m’a permis de terminer ce remake en un peu moins de quinze heures. Ce n’est évidemment pas au level d’unmais on reste dans une bonne norme vu la petitesse de la map qui se découvrira au fur et à mesure de ses acquisitions. Car contrairement au précité et même, c’est duà l’ancienne, donc avec des donjons qui refilent des objets, qui eux-mêmes débloquent de nouveaux pans de la maps, ce qui permet d’accéder à un autre donjon et ainsi de suite. L’héritier direct deoù se rajoutent des choses qu’on n’a malheureusement plus beaucoup eu l’occasion de voir par la suite voir jamais dans certains cas. On pensera évidemment à la plume deou encore ces séquences en full 2D davantage empruntées à Mario qu’à l’oubliéD’ailleurs bonne nouvelle en passant : le jeu se veut un chouïa plus souple dans son gameplay. Un chouïa on répète. La prise en main est globalement identique et les déplacements se font d’ailleurs toujours en huit axes, ce qui peut perturber à notre époque, mais le simple fait que la map soit en un unique bloc au lieu du case par case est déjà un changement majeur par rapport à l’original (ce qui n’empêche pas les réapparitions rapides d’ennemis et herbes, d’où les chutes sous les 60FPS probablement). On pourrait également citer le fait que les développeurs ont heureusement pensé à mettre les objets les plus importants sur des touches uniques, comme la course, le bouclier et le bracelet de force (ça aurait été bien de faire de même avec le saut). Les autres (arcs, grappin, etc.) passent toujours par deux touches avec changement si besoin.Mine de rien, j’ai beau eu en garder de nombreux souvenirs, me suis aujourd’hui rendu compte que cene volait pas son âge dans sa progression qui laisse une certaine part de liberté au point qu’il est facile de se retrouver bêtement coincé à cause d’un simple oubli. Il faut reprendre ses marques et ça poussera au moins à la visite, et c’est d’ailleurs avant tout sur la map que l’on se sentira parfois un peu perdu tant les donjons sont eux globalement tous assez faciles, exception faite du tout dernier (on ne parle pas du final qui se résume à un boss). On gardera quelques mécaniques vieillottes et un level-design qui n’a pas toujours le génie des épisodes qui ont suivi mais on se plaît à revivre tout cela, bercé par les musiques (dont toutes les réorchestrations ne se valent pas), ne rechignant même pas à s’attarder sur la fameuse quête des coquillages qui en passant sont deux fois plus nombreux, avec la conséquence attendue : l’épée ultime ne demandera plus 20 coquillages mais 40, avec tout de même à la moitié du chemin une sorte de détecteur pour vous aider à en trouver.Reste qu’on se demandera la légitimité d’un plein tarif pour ce qui reste avant tout un remake graphique issu d’un projet vieux de 26 ans. Encore le contenu aurait été vraiment développé par l’apport de nouveaux donjons (on a toujours celui en bonus de la version DX), on aurait été un poil plus clément mais sorti d’un surplus de coquillage, il n’y a absolument rien hormis cet éditeur de donjons qui n’apporte pas grand-chose et qui semble avoir surtout un statut de prototype pour un futurmais qui pour l'heure se contente dans les grandes lignes de nous faire assembler les cases de donjons déjà visitées avec quelques variables (au moins, vous pourrez y glaner des rubis pour éviter d’avoir un statut de « Voleur » au magasin). On trouve également des sortes de figurines à collectionner mais l’unique récompense est une énième dalle pour l’éditeur. D’ailleurs, sachez que le photographe a scandaleusement disparu de cette version, sans aucune raison apparente hormis le fait que sa maison a tout simplement été remplacée par celle d’Igor… donc encore une fois l’éditeur de donjonsPetit mot de la fin car j’ai failli l’oublier : Nintendo a enfin compris qu’un mode difficile se devait d’être proposé dès le départ et non pas après avoir terminé le jeu une première fois, surtout dans le cadre d’un remake/remaster. Une bonne chose donc, même si le challenge est à relativiser car cette option ne change pas la force des ennemis ou leur nombre, mais limite juste les possibilités de soin : terminé les cœurs dans les herbes. Le seul moyen de se soigner sera d’avoir une potion en stock, une petite fée ou la mixture qui permet de revenir une fois à la vie.