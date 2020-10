Nan mais serieux, je comprend maintenant pourquoi ils montraient pas (beaucoup) de gameplay dans les trailers, ça me rappellerais presque les heures sombres de Drakengard 3 (bon quand meme pas) tellement c'est vilain, mais qu'en plus ça tourne en 25fps.BOTW, un vrai open world est plus propre et plus fluide bordel, alors ok ya pas 150 ennemis sur la map, mais quand meme... c'est vraiment pas agreable, j'imagine pas en 2 joueurs, le jeu doit tourner a 15fps :/Et c'est quoi cette vieille histoire de robot qui retourne dans le temps, c'etait obligé ? Pouvais pas juste nous conter ce qui se passait avec BOTW ? Vont pas nous faire une fin alternative en mode happy ending quand meme ?Calmez vous je le prendrais quand meme en tant que Zelda Whore, mais c'est abusé si day one ça tourne aussi dégueulasse (et apres yen a qui disent " mais nan la Switch Pro ça servirait a rien " ... lol quoi)