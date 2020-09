J'ai fini Super Mario 64 non pas sans quelques moments de rage entre une camera daubé, une inertie pas au top, un Mario qui se cogne pour rien et quelques mondes relou (genre la montagne avec le macaque), mais c'est rien face a la frustration que je suis entrain de (re)vivre avec Sunshine.J'en avait pas de bons souvenirs et bah... ça se confirme, je viens de ragequit (meme si je reprendrais demain).Ya rien qui va dans ce jeu, la camera, l'inertie de Mario, l'utilisation de la buse pas top, les bugs, les problemes de collision, le level design parfois mal pensé, ces putins d'ananas, c'est chiant, c'est treees chiant et en plus ça se permet parfois de ramer (nan mais mettre des roms au lieu de faire un vrai portage c'est bien qu'on a dit...).Bon si ya de bonnes choses, la DA est cool, certains "mondes" sont pas si mal, ils ont enfin changé les axes de camera par rapport a la version GC, mais c'est d'un lourd... Et ces passages sans la buse là, my god, pire gameplay de Mario quoi.Voila c'etait la gueulante du soir, vivement Galaxy (ils auraient pu foutre Galaxy 2 au lieu de Sunshine