Une nouvelle Game Gear Micro incluant les 4 premiers Aleste (Aleste (1988, Sega Mark III), GG Aleste (1991, Game Gear), GG Aleste II (1993, Game Gear) et Power Strike II (1993, Sega Master System)) sera vendu pour la très très trèèèèèèèèèès modique somme de 14.800 yens (120 euros) avec la loupe (histoire de quand meme voir les boulettes), un artbook et des interviews.Cette compile sortira aussi sur Switch et PS4.