D3 Publisher et Felistella (Summon Night 5) annonce l'Action-RPG Maglam Lord sur PS4 et Switch.Dans Maglam Lord , vous partirez à l'aventure pour forger des «épées magiques». Le protagoniste, Killrizark, est un seigneur démon autrefois puissant qui a depuis perdu son pouvoir. (Vous pouvez choisir votre sexe au début du jeu.)Vous aurez des «partenaires» pour vous accompagner durant votre periple et il y aura un systeme de mariage (car faut bien pecho.)Du côté des combats, vous pouvez profiter de batailles rapides avec des commandes simples et des éléments de hack-and-slash lors de vos fights faces aux ennemis pour collecter des matériaux et forger de nouvelles épées magiques.