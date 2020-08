Le détaillant guatémaltèque "MAX" a répertorié un «Prince of Persia Remake» pour PlayStation 4 et Switch avec une fenêtre de sortie en novembre (meme si on imagine que le PC et la One soient aussi de la partie, voir la PS5/SX).Jason Schreier a retweeté la fuite avec le commentaire suivant: «Les détaillants de jeux vidéo adorent divulguer les annonces surprises d'Ubisoft» suggérant que le remake est réel.Scherier a divulgué avec précision des informations détaillées sur les titres Ubisoft dans le passé et lorsqu'un utilisateur a tweeté: "Je ne crois pas que ce soit vrai" Schreier repond "Ce tweet ne vieillira pas bien."