Metacritic 86% (17 critiques) -Pour l'instant-

IGN (USA) 9/10

Spiritfarer est un mélange magnifique d'un jeu de plateforme d'action et d'un directeur de ville de style Animal Crossing qui se distingue comme l'un des jeux les plus uniques et les plus agréables auxquels j'ai joué durant l'année. Sa longue campagne regorge de personnages charmants aux histoires sombres et touchantes, même lorsque les tâches peuvent parfois faire perdre de l'éclat au jeu. Mais avec peu de pression pour se dépêcher comme tant d'autres jeux de collecte de ressources, le voyage de Spiritfarer vaut vraiment la peine d'être savouré.

JVC 17/20

GameInformer 8/10

Vous rencontrez un nombre limité d'esprits au cours de vos voyages, et voir leurs histoires est votre principale motivation à continuer. Une fois cette tâche accomplie, il est temps pour vous de dire au revoir à Spiritfarer. Même si vous pouvez techniquement continuer à naviguer après le générique, cela semble inutile. Le voyage est terminé et j'ai été satisfait de ce sentiment de clôture. Malgré des eaux parfois agitées dans le rythme et les personnages, Spiritfarer est un voyage dont je me souviendrai avec affection.

IGNFrance 7/10

Gamekult 6/10

Spiritfarer is a gorgeous mix of an action-platformer and an Animal Crossing-style town manager that stands out as one of the most unique and enjoyable games I've played all year. Its lengthy campaign is full of charming characters with somber, touching stories, even when the tasks between them can occasionally lose their shine. But with little pressure to grind or hurry like so many other resource collecting games, the journey to Spiritfarer's Everdoor is definitely one worth savoring.

Gamespot 9/10

Hardcore Gamer 9/10

Dans la flopée de jeux vidéo indépendants existants, nous tombons parfois sur de pures merveilles. Vu que le budget établi ne peut rivaliser avec les grosses productions, les développeurs ont dû redoubler d'efforts pour nous atteindre et se détacher du lot. Qu'il s'agisse d'un gameplay original, d'une belle écriture ou d'une direction artistique singulière, l'impact émotionnel doit être fort pour s'attirer le feu des projecteurs, et c'est ce que réussit Spiritfarer. Le jeu d'aventure et de gestion fait preuve de finesse et de générosité. Faire de la mort le principe même du jeu, enrobé dans un style cartoon et tout en maintenant tendresse et bienveillance, était un pari osé. Mission accomplie !

You encounter a limited number of spirits in your travels, and seeing their stories is your primary incentive to continue. Once that task is done, it's time for you to say your own goodbye to Spiritfarer. Even though you can technically keep sailing around after the credits, that feels unnecessary. The journey is complete, and I was satisfied by that sense of closure. Despite occasional rough waters in the pacing and characters, Spiritfarer is a voyage I will remember fondly.

USgamer 8/10

Un réflexion tout en douce mélancolie sur la vie et le rapport de chacun à son prochain jusqu'au moment de la séparation finale. Il faut aussi s'occuper de son jardin, mais de ce côté l'aventure aurait pu être un peu plus fournie en objectifs.