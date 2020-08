Disparu des stores depuis bien longtemps suite a l'expiration de la licence (vive le demat) et jamais paru sur PC pour pouvoir le récup "sans difficulté", le jeu adapté de la BD par Ubisoft pourrait peut-être faire son retour.En effet l'auteur de la BD Brian Lee O'malley avait fait un tweet " bring back the scott pilgrim game " en Mai dernier ce a quoi Ubisoft avait repondu avec un smiley dubitatif.Aujourd’hui O'Malley vient de tweeter qu'Ubisoft l'avait contacté.

posted the 08/14/2020 at 07:03 PM by guiguif