Pour moi c'est clair et net c'est final fantasy 9

grâce aux musiques,l'ambiance,les personnages,la DA,fin tous dans ce jeu est réussi.



j’adore les cinématiques des sorts de magies ou encore des invocations des chimères sa rend le combat spectaculaires et tu as tjr envie de refaire le boss final.





























et vous vos avis sur ca?

jsuibg