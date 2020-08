...feu Studio Istolia.Square-Enix a en effet perdu 154.33 million yen cette année fiscal a cause de Tokyo RPG Factory (Oninaki en Aout 2019, Lost Sphere en 2017 et Iam Setsuna en 2016). L'année derniere ils avaient enregistré un bénéfice net de 88,39 millions de yens.Quand au studio Istolia, qui etait le nouveau studio d'Hideo Baba (Tales of) et qui fut fermé l'année derniere en annulant au passage le Project Prelude Rune, il continue de faire perdre de l'argent a SE avec 26.88 million yen cette année.En 2019 il avait deja fait perdre 592.02 million yen.