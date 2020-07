Metacritic 80% (42 critiques) -Pour l'instant-

Gameblog 9/10

JVC 14/20

Gamekult 6/10

( 33 Positives / 9 Mitigées / 0 Négative)God is a Geek 9/10Si l'héritage de Paper Mario plane encore sur The Origami King, point ici de syndrome de la page blanche, pliée sens dessus dessous grâce à la faramineuse imagination de la mise en scène et du récit, résolument audacieux. L'inventivité d'Intelligent Systems se déploie également à travers l'architecture ingénieuse de cet univers et la dimension stratégique des combats, qui deviennent ainsi de véritables casse-tête. Un tel surcroît de profondeur aussi bien martelé ne donne toutefois jamais la migraine, la quête principale résidant dans la découverte de l'ensemble des richesses du royaume champignon, de sorte que ce RPG moustachu s'affirme comme le souverain incontestable en son propre domaine.GameSpot 8/10Destructoid 8/10Game Informer 7,75/10Paper Mario : The Origami King n’est peut-être pas le meilleur jeu de la série, mais il reste une aventure d’assez bonne facture grâce à des scènes drôles, une réalisation propre et des situations diverses et variées. Il parvient à nous occuper pendant toute l’expérience, même si on regrettera un système de combat très plat et quelques moments lassants dans les phases d’exploration. S’il est plus un jeu d’aventure qu’un RPG, il n’en reste pas moins efficace pour nous voler quelques sourires, et c’est déjà ça.