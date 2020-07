Aujourd'hui Gamexplain sort un Retrop Review surétant donné qu'ils en ont fait un let's play récemment.En résuméIl y a quelques semaines ils ont débuté un let's play sur le jeu et se demande si ce Paper Mario est aussi bon que dans nos souvenirs.Dès le première ville, Port-Lacanaïe, on voit que ce sera un Mario différents des autres. L'ambiance, les thèmes abordé, les personnages et la variété des lieux visités. A Port-Lacanaïe on rencontre un gang de Pianta Mafieux, Mario se fait voler peut de temps après être arrivé en ville et il y a un échafaud d'exécution au centre de la ville.Les personnages sont ici plus travaillé, on abordera la perte d'un être cher, deux amants dont les familles sont en conflits, trouver la force de prendre confiance en soit quand on est brimé. Chaque personnages est différents, notamment les compagnons qui ont chacun leur capacité propre. Goomélie donne des informations sur tous les ennemis du jeu, les pnj et les lieux qu'on traverse. Ceci contribue à donner l'impression que le monde est vivant, à sa propre histoire et que chaque personne a sa vie.Parler à certains personnages à chaque chapitre révèle que leur histoire continue. Un toad cherchant son frère ou une famille essayant de se réunir. Tout ça est annexe et on peut l'ignorer mais ça reste présent pour ceux qui aime s'immerger. A chaque chaque chapitre Luigi est présent à port lacanaïe, accompagné par un pnj différent et il nous raconte les aventure qu'il a vécu de son coté. Le pnj qui l'accompagne nous donnera généralement la véritable version de l'histoire est toujours embelli par Luigi. L'humour reste toujours une part très importante dans Paper Mario est celui ci est très apprécié pour la qualité de ses dialogues, le comique de certaines situations, les répliques des personnages.Chaque chapitre offre une histoire totalement différente et parfois bizarre. Le chap 1 Mario doit s'aventurer dans un chateau et vaincre un dragon tandis que le Chap 3 est un tournoi auquel Mario participe tout en devant découvrir ce qui ce passe en coulisse. Le chap 4 quant à lui met en scène un village lugubre frappé par une malédiction qui transforme les habitants en cochons.Le système de combat est le meilleur de la série. Contrairement à sticker star et color splash (et maintenant Origami king), ils ont bien un but et chaque combat offre une certaines satisfaction et la présentation est une grosse partie de ça. A chaque combat, le scène change en une véritable scène de théâtre avec un public réagissant aux performances de Mario et ses partenaires. Chaque attaque réussi galvanise le public, ce qui donne des points étoiles qui viennent remplir la jauge et permettre l'utilisation des cristaux étoiles (attaque spéciale, soin, buff).Selon la composition du public, on peut recevoir des soins si des toads sont présent, les Masskas peuvent parfois monter sur scène pour détacher une corde et faire tomber un projo Mario et ses amis, d'autres peuvent nous endormir, nous voler, lancer des canettes. Il faut don également garder un oeil sur le public puisqu'il est possible que Mario descende de scène et frappe l'ennemis dans le public pour l'empêcher d'agir.Les Badges permettent de customiser Mario. Chaque badge nécessite un nombre de PB (Points Badge) pour être porté, il est possible d'augmenter son maximum de points à chaque monter de niveau mais il faudra choisir entre augmenter ses Points de vie, les Points fleur (qui permettent l'utilisation des capacités) et les Points Badge.Il est possible de choisir d'augmenter que les points Badge et bien qu'il y aura quelques moments tendu, la victoire est toujours possible. Certains Badge peuvent soigner, augmenter la puissance d'attaque, la défense, ajouter des effets aux attaques. Il y en a énormément et on peut faire les combinaisons qui nous semble les plus efficaces.Le jeu à une mécanique un peu similaire à Metroid dans le sens où très tôt il y aura des endroit impossible à joindre tant qu'on aura pas l'allié qui permettra de l'atteindre. Comme Le bébé Yoshi qui permet de sauter plus loin ou en Cumulia qui peu souffler sur certains éléments du décor et dévoiler des entrées caché.L'équipe de Gamexplain ont globalement tous réellement apprécié le jeu, le seul défaut qui revient souvent ce sont les nombreux aller et retours que nous impose le jeu et qui ne sont pas toujours très pertinent. En dehors de ça ils recommandent le jeu à tout ceux qui ne l'ont pas fait, c'est un jeu qui s'en sort encore très bien aujourd'hui.