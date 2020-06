Apres l'excellent "Anima: Gate of Memories" (l'un de mes jeux indés chouchou de la gen) et son stand alone 3Anima: The Nameless Chronicles", Anima Project revient avec "Anima: Song from the Abyss" toujours basé sur le jeu de plateau et prévu sur PS4, PS5, Switch, PC, One et SX. Comme pour les deux precedents, le jeu sera traduit en français.Il racontera l'histoire d'un chevalier, qui, après avoir lutté pour défendre un zeppelin impérial, chute en compagnie d'un artefact renfermant une sorcière, qui retrouve soudainement la liberté. Arrivés dans les Abysses, les deux personnages devront collaborer pour comprendre ce qu'il s'est passé, et pourquoi la sorcière a été enfermée. On nous promet que l'on pourra alterner entre les deux personnages, vivre des combats en temps réel contre des monstres épiques et parfois gigantesques, et accéder à tout un système de progression. Le scénario ne se détaille pas plus que ce que l'on vient d'en dire, mais les développeurs évoquent plusieurs fins possibles.