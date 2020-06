Jeux Vidéos

En jouant àj'ai à l'occasion pu m'aider de quelques vidéospour me sortir d'épineux problème surtout la solution de puzzle dans certain sanctuaire.A cette occasion je me suis penché sur la section commentaire des dits vidéos. Et certains commentaire de fan semble aller dans le sens ou un jeu Zelda ne devrait pas avoir de technologie. Que cela soit des Train () des canons () ou voir des motos ().Du coup j'aimerais avoir l'avis des membres de Gamekyo êtes vous retissant à l'inclusion de concept trop moderne pour Zelda ? Et si oui pourquoi ? Les gens qui ne sont pas contre peuvent aussi donner leur opinion cela dit.Pour ma part j'ai rien contre car je suis un des rares fan Français je pense à être en accord avec le livreet donc de voir tout les jeux comme un tout faisant partie d'un cycle d'histoire de réincarnation contre Ganon/Demise.Donc "in universe" ça me surprend pas de voir que les Sheikah puissent avoir à un moment de leur histoire un développement de technologie immense. Il suffit juste une longue période de paix pour qu'Hyrule expérience un développement de ses technologies comme dans notre monde réel.Voilà pour ma part curieux de voir vos avis sur cette question pour ou contre ?