- La zone s’etendra de l’Utah à l’Ocean Pacifique- Pas d’écran de chargement- Plus grand qu’Horizon 1 (encore heureux)- Des dizaines de nouvelles machines- Présence de tempêtes- Fast travel- Zones sous-marineJe suis joie

Who likes this ?

posted the 06/17/2020 at 06:24 PM by walterwhite