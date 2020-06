Alors que next gen se font la guerre à coup de com,pour bientôt ce faire la guerre commercialement.La switch elle qui a le vent en poupe et qui pour beaucoup, ne devrait pas souffrir de ces vente,malgré l'arrivé de la next gen,et au vu de son orientation commerciale. Et en plus avec presque 60millions d'avance. Les jeux sont peux être déjà fais