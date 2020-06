Le Hypetrain n'a pas déraillé les potesEt dire que nous n'avons pas encore vu Silent Hill.Pour information, Little Devil Inside, Kena: Bridge of Spirits, GhostWire Tokyo, Deathloop et Project Athia sont des exclusivités console temporaires à la PS5.Déjà au lancementQui l'aurait cru ?Tout ce Fan ServiceInsomniac Games sont des bourrins, 2 jeux !Mais OUI LittleBigPlanet 3DCoop à 4, gameplay et level design qui ont l'air variés et funA voir ce que ça vaut sans VR mais why not pour exploiter au max la DualsenseDestruction Derby / Battle Royale - La DA des persos me file des boutons mes le gameplay à l'air ultra fun !La DA des monstres qui enterre l'ancienne versionMoins sombre les décors par contre.De la Dark Fantasy dans l'espace avec des particules et créatures type Lovecraftiennes !! J'achèteDe la mythologie, de la plongée, des décors incroyables, Aloy sur PS5... Take My Money !