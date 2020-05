J'en avait deja parlé il y a 2/3 ans, mais Aquario of the Clockwork, un jeu arcade de Ryuichi Nishizawa jamais sortie va finalement voir le jour sur consoles.En effet apres avoir réussi a sortir Ultracore, le jeu de Dice jamais sortie sur Megadrive, Strickly Limited Games commence a teaser sur l'arrivée de Aquario of the Clockwork via Twitter et ses newsletters.Pour revenir au titre en lui même les seules infos que nous avons sont qu'il s'agissait d'un side-scroller proche de Wonderboy III: Monster Lair jouable en coop jusqu'a trois. Les trois personnages étaient un garçon (appelé Hack Rondo), une fille (Elle Moon) et un robot (Gash). La méthode d'attaque était de piétiner les ennemis et de les attraper pour les jeter.