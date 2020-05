En attendant ce jour et des informations officielles, l'histoire vient de rebondir aujourd'hui puisque le revendeur suédois Inet, à l'origine de la rumeur, vient de mettre à jour la fiche de Metroid Prime Trilogy sur Switch avec une nouvelle date de sortie étonnante : le 19 juin 2020 ! Coup de pub, erreur ou date mise au hasard... Tout est possible.

posted the 05/24/2020 at 07:02 PM by nicolasgourry