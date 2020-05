"BLOODBORNE est actuellement en développement pour PC. Je voulais aller de l'avant et vous offrir ceci à vous qui aimez jouer sur PC. Cela pourrait prendre de 10 mois à un an pour être annoncé, mais d'autres jeux Sony sur PC pourraient être annoncés en premier et plus tard! Si vous pensiez qu'Horizon était le seul à venir sur PC, préparez-vous à être époustouflé. Mais oui, ne prenez PAS cela comme une confirmation à 100% et attendez les nouvelles officielles! Et bien sûr, prenez chaque fuite avec une pincette."

"Mes sources proviennent de l'industrie du jeu et du forum de jeu le plus actif du monde, Era. (ResetEra) Faites-leur entièrement confiance sur celui-ci et les connaissez personnellement depuis quelques années maintenant. Peace



PS: Si vous connaissez des gens de pays étrangers ou d'Era, ne partagez pas cela avec eux. C'est seulement et seulement pour vous, car c'est un groupe privé."

Bloodborne est un jeu que les fans des Souls aiment et adorent. Même si les jeux Dark Souls sont disponibles pour jouer sur PC, Bloodborne est exclusif à la PS4. Cela pourrait changer à l'avenir en fonction d'une nouvelle fuite.De nouvelles informations ont été divulguées, ce qui suggère que Bloodborne est en cours de développement pour PC. Horizon Zero Dawn et Death Stranding sont d'autres jeux qui ont été confirmés pour PC et cela pourrait signifier que d'autres titres PS arriveront également sur PC. La fuite est la suivante:Comme il s'agit d'une question sensible et que nous ne voulons pas que quiconque ait des ennuis si cela s'avère vrai, nous n'avons mentionné aucun nom ni ajouté de lien. Ces informations ont été partagées dans un groupe privé. Le bailleur a ensuite mentionné ce qui suit:Les gens n'aimaient pas le fait qu'Horizon Zero Dawn arrive sur PC et je pense que si Bloodborne arrive sur PC, il y aura également des mécontents mais le jeu est assez vieux maintenant et si d'autres joueurs ont la chance de jouer nous devons alors le leur donner.Comme c'est toujours le cas avec les fuites et les rumeurs, prenez-le avec une pincette jusqu'à confirmation de Sony ou de FromSoftware.Dites-nous ce que vous pensez de cette fuite et si vous seriez intéressé ou non à jouer à Bloodborne sur PC.Day one!