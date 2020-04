Note d’intention

Au même titre qu'un film, qu'une pièce de théâtre ou qu'une comédie musicale, la création d'un jeu vidéo est un long processus et un morceau de vie pour des dizaines voire centaines d'individus. Durant ces mois et années, il arrive que la production soit émaillée d'évènements pouvant bouleverser l'édifice créatif. Ces obstacles forment l'expérience et permettent d'aboutir, généralement, à une œuvre bien différente des concepts d'origine. Le jeu vidéo n'échappe pas à cette règle et il est souvent l'épicentre d'une foule de circonstances amenant les développeurs à se surpasser. Jeuxvideo.com a décidé de vous raconter l'histoire de ces jeux, mais surtout de ces hommes et femmes qui ont, par le prisme d'une œuvre artistique, écrit une partie de leur biographie. Régulièrement, vous retrouverez les témoignages de ces artistes apportant un nouveau regard sur les productions d'hier. Cette fois, nous avons choisi de nous intéresser à un sommet du jeu de rôle sur Dreamcast : Skies of Arcadia. Pour l’occasion, nous avons pu nous entretenir avec Kenji Hiruta, l’un des programmeurs. Le Japonais a même profité de l’occasion pour glisser nos questions à Rieko Kodama et Shuntaro Tanaka, les deux chefs d’orchestre de ce jeu mythique. Bonne lecture et n'hésitez pas à nous dire, dans les commentaires, si vous souhaitez revoir de façon régulière ce type d'articles.

JVC

Pendant des années, SEGA fut à l’origine d’œuvres totalement marquantes et décalées. Mais de toutes les machines du constructeur, la Dreamcast est assurément celle qui a multiplié les plus grandes prises de risque. Malgré une durée de vie commerciale très courte, la console blanche a été abreuvée – à un rythme proprement hallucinant – de jeux et d’expériences uniques. Par exemple, lors de Noël 2000, les équipes en charge de la communication et du marketing de SEGA France ont dû gérer l’arrivée, dans un délai de trois semaines, de Shenmue, Quake III Arena, Metropolis Street Racer et Jet Set Radio. Cette course aux concepts, qui pouvait être viable pour le leader du marché, était en totale contradiction avec la situation financière de la firme. Pour faire simple, les jeux étaient géniaux et inventifs mais ne se vendaient pas ! Space Channel 5, par exemple, c'est 2 500 ventes en France ! Pour ne rien arranger, l’absence d’un lecteur DVD et les problèmes liés au service en ligne (de nombreuses familles revendaient la console pour payer les factures téléphoniques) ont considérablement assombri l’avenir de la machine. Cela n’a pas empêché certains jeux de traverser les générations et Skies of Arcadia est assurément l’un d’entre eux. Immersive, épique et dépaysante, l’œuvre du studio Overworks a mis une claque aux fans du genre et demeure, aujourd’hui, l’un des jeux de rôle les plus appréciés de sa génération. D’une ambition considérable, sa création n’a pas été de tout repos. Accrochez-vous, on remonte dans le temps pour découvrir les coulisses des pirates de l’air !