Nintendor

La mise à jour 10.0 est là. Alors on a comme nouveautés... :

Ajout d'une fonctionnalité de favoris à la section Nouvelles.

Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter un signet à vos articles de nouvelles favoris.

+ Vous pouvez ajouter un maximum de 300 articles dans vos favoris.

+ Une connexion Internet est nécessaire pour voir les articles marqués comme favoris.

+ Les articles qui ne sont plus disponibles ne peuvent pas être consultés, même s'ils se trouvent dans vos favoris.

Ajout d'une option de transfert des données logicielles entre la mémoire de la console et une carte SD.

+ Les utilisateurs peuvent maintenant transférer des logiciels téléchargeables, des données de mise à jour et du contenu téléchargeable à partir de la mémoire de la console sur une carte SD (et inversement).

+Notez que les données de sauvegarde et certaines données de mise à jour ne peuvent pas être transférées sur une carte SD.

Ajout d'une option de reconfiguration des boutons de la manette.

+ Il est maintenant possible de modifier la configuration du stick analogique et des boutons pour chaque manette synchronisée.

+ Les configurations personnalisées peuvent être enregistrées comme favoris dans Paramètres de la console > Manettes et capteurs.

+ Les configurations personnalisées sont stockées sur la console Nintendo Switch.

+ Il est possible de personnaliser la configuration des manettes suivantes : Joy-Con (L), Joy-Con (R), manette Nintendo Switch Pro. La configuration des boutons peut également être personnalisée sur la console Nintendo Switch Lite.

+ Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les autres manettes.

+ Sur chaque console, il est possible d'enregistrer jusqu'à cinq configurations personnalisées pour le Joy-Con (L), cinq pour le Joy-Con (R) et cinq pour la manette Nintendo Switch Pro. Il est également possible d'enregistrer cinq configurations comme favoris pour la Nintendo Switch Lite.

Ajout d'une nouvelle section, Paramètres de l'historique de jeu, dans Paramètres de l'utilisateur.

+ Les options « Montrer l'historique de jeu à : » et « Effacer l'historique de jeu » ont été déplacées de Paramètres des fonctions communautaires à Paramètres de l'historique de jeu.

Ajout de nouvelles icônes de profil d'utilisateur.

+ Choisissez parmi six nouvelles icônes d'utilisateur provenant du jeu Animal Crossing: New Horizons.

Amélioration globale de la stabilité de la console pour une expérience utilisateur optimale.