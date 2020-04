Mise à jour: Le thread et l'article de la source ont subitement été supprimés (probablement pour non respect d'un NDA), le forum Resetera et le site Wccftech ont conservés quelques captures, liens ici:https://wccftech.com/ps5-better-console-xsx-bottleneck-crytek/https://www.resetera.com/threads/crytek-engineer-ps5-better-console-easier-to-reach-peak-performance.179612/Jeuxvideo.com a aussi fait un article: http://www.jeuxvideo.com/news/1207187/crytek-estime-que-la-ps5-est-plus-attractive-que-la-xbox-series-x.htmTraduction des principales parties du Thread twitter ( https://twitter.com/man4dead/status/1246919428220030977 ) et d'un article du site Vigiato.net:Il s’agit d’une entrevue avec l’ingénieur de rendu chez Crytek, Ali Salehi, parlant des spécifications techniques de la PS5 et XSX. Informations très intéressantes. Il est en persan. Je suis persan et je vais traduire quelques parties importantes pour vous étape par étape.Ali Salehi: