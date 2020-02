Liste très subjective. Voici selon moi les meilleures licences qui ont vu le jour entre 2013, année du lancement de la génération PS4/One et 2020.10/ Overcooked9/ Guacamelee8/ NiOh7/ Splatoon6/ Cuphead5/ Overwatch4/ Horizon3/ Ori2/ The Last Of Us1/ FortniteAlors certes 2020 vient tous juste de commencer, Ghost Of Tsushima et Cyberpunk 2077 auront peut-être leur place ici dans quelques mois mais nous verrons le moment venu. Certains jeux font trop "OneShot" pour que je les considère comme nouvelle "licence".