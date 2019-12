Pour avoir ces jeux gratuits pour la Nintendo Switch, il va falloir faire une manipulation assez spéciale, décrite ici. Il vous faut donc :Avoir dans votre ludothèque un jeu de QubicGames acheté AVANT LE 15 décembre 2019.Si vous n’en avez aucun, vous pouvez télécharger gratuitement Coloring Book ^^ !Avoir téléchargé gratuitement Robonauts, le premier jeu offert du 10 décembre au 15 décembre 2019Ensuite, vous devrez, chaque jour, téléchargé un jeu sans en manquer un seul (c’est une chaîne). Les jeux à télécharger seront :16 décembre : Geki Yaba Runner17 décembre : Puzzle Book18 décembre : One Strike19 décembre : Wreckin’ Ball Adventure20 décembre : Koloro21 décembre : #RaceDieRun22 décembre : Rekt23 décembre : Mana Spark24 décembre : Un jeu mystère…

posted the 12/11/2019 at 10:20 PM by nicolasgourry