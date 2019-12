Alors je pense qu'on a affaire a une histoire dont sony ce serait bien passé.Le 29 novembre, Sony a posté une publicité qui met en avant l’éclectisme du catalogue PS4 à paraître cet hiver, entre Death Stranding, Modern Warfare, Persona 5 Royal ou le remake de Final Fantasy VII. Deuxième exercice du même style, la vidéo mélange animation et images de jeu, pour un résultat assez cool à regarder, mais également à écouter, pensé comme un vidéo-clip.Manifestement, Kevin Bao, l’animateur chargé de réaliser le clip pour le compte de Sony n’en avait rien à foutre.En effet, des internautes ont commencé à retrouver certaines similitudes avec différentes œuvres animées, que ce soit des films, des séries d’animation ou des courts-métrages. En fait, quasiment toutes les idées exploitées par les plans dessinés du clip proviennent de quelque part : le film Steven Universe, FLCL… mais c’est surtout énormément de courts-métrages d’étudiants qui semblent être touchés, notamment de la prestigieuse école des Gobelins. Eurogamer et le super site Catsuka rapportent un nombre incalculable d’exemples flagrants.

Like

Who likes this ?

posted the 12/04/2019 at 06:40 PM by justx