Je suis arrivé au chapitre 5 et malgres quelques passages qui te réveille un peu le jeu commence a m’ennuyer profondément.Passer mon temps a aller ici et la pour livrer des colis franchement c'est fun ça ?C'est la définition meme d'une quete fedex comme on les détestes dans les RPG et Kojima en a un fait un jeu entier et on lui colle des 9/10 et des 19/20 ? Tout ce foin pour ça ? Du jamais vu dans un jeu video vraiment ?De plus je ne sais pas si c'est différent en difficile mais en normal le jeu est d'une simplicité effarante. A quoi bon esquiver les echoués quand il suffit de se faire chopper et de balancer quelques grenades sur le demi boss qui apparait a chaque fois ? (rares moments ou il se passe quelque chose dans le jeu donc autant en profiter) A quoi bon esquiver les MULES quand tu peux tous les defoncer a coup de droite, de caisse dans la tronche ou de lance bolasse and co ?Nan franchement malgres ses défauts je me suis bien plus amusé sur un Days Gone que dans ce Death Stranding qui a certes de tres beaux panorama, de beaux graphismes et une histoire intrigante, mais qui est au final largement plus redondant. Ça décolle a un moment ou c'est ça pendant 30 heures ?Sinon vivement Star Wars Jedi Fallen Order qui j'espere sera un peu plus intéressant.