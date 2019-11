81/100 (17 tests) -pour l'instant-

Millenium 8,9/10

JVC 16/20

Gameblog 7/10

Gamekult 7/10

(13 positives / 4 Mitigée / 0 Négative)IGN 9,3/10Gamespot 9/10Sensationnel. (Dans tous les sens du terme).Pokémon Épée et Bouclier procure des sensations nouvelles même aux dresseurs les plus aguerris ayant fini toutes les versions. Nouveaux Pokémon, nouvelles fonctionnalité, ambiance graphique et musicale à couper le souffle... Game Freak nous propose un total renouveau de sa licence emblématique.Si quelques détails sont à revoir et que le scénario nous laisse un peu sur notre faim, nul doute que le développeur nous offre aujourd'hui le premier jeu d'une longue suite sur Nintendo SwitchGameInformer 8,75/10Pokémon Épée / Bouclier s'offre quelques nouveautés fort appréciables. Son monde artistiquement magnifique, son travail plus prononcé sur la réalisation, mais aussi sa nouvelle génération de Pokémon ainsi que plusieurs ajouts comme la présence d'une dernière partie légèrement remaniée vis-à-vis des précédents en font un opus convaincant. Sa structure encore très classique, son absence globale de difficulté et ses carences au niveau technique - aliasing en mode docké, clipping - l’empêchent toutefois de prétendre au statut d'incontournable. Le modèle des terres sauvages et des failles qui y sont présentes amène cependant une vraie bonne idée au potentiel certain pour la suite de la série, que l'on espère donc voir revenir sur de prochains épisodes Switch.Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, premier véritable duo original de la série principale sur Switch, ne sont pas à Pokémon ce que Breath of the Wild est à The Legend of Zelda, à savoir un bouleversement audacieux des fondamentaux permettant d'établir une formule réinventée pour les années à venir. Avec ces nouveaux jeux Pokémon, Game Freaks procède comme à l'accoutumée dans l'évolution de la série, par petites touches, d'autant plus bienvenues cette fois qu'elles semblent absolument nécessaires aujourd'hui, à l'image des boites PC accessibles partout. Sans bouleversement d'envergure mais avec des améliorations notables, en termes de confort de jeu principalement, et alors que certains déploreront sans doute le nombre réduit de Pokémon référencés de base dans le Pokédex de Galar, nouvelle région qui bénéficie d'un soin d'ambiance et de mise en scène indéniable, Pokémon reste fidèle à sa formule toujours gagnante depuis plus de vingt ans, au risque de louper l'étape évolutive offerte et espérée par sa convergence avec la si populaire Nintendo Switch, à la fois console portable et de salon. Ceci dit, la proposition est toujours aussi efficace pour ceux pour qui la prise de risque est secondaire et bien entendu les nouveaux-venus, en particulier les enfants, d'abord, rappelons-le, le premier public concerné et dont les générations se succèdent et succombent toujours au charme de celles proposées au fil des années par Pokémon.Oui, Pokémon a changé. Ce duo Epée et Bouclier parachève la transition lente mais ferme amorcée depuis la sixième génération : moins de donjons, moins d’allers-retours et un peu plus de liberté et de fluidité pour une aventure incroyablement calibrée, mais encore un peu trop linéaire et guidée malgré les Terres sauvages. Au-delà de cette belle promesse d’un monde ouvert ne reste qu’une vaste zone où apparaissent certes de nombreux Pokémon, mais où l’on aurait souhaité un peu plus de vie et d’exploration active. Le gameplay, lui, est heureusement toujours aussi efficace, et s’enrichit de nouvelles créatures originales et bien conçues, aux associations de types parfois inédites, mais hélas trop peu nombreuses.Il se dégage néanmoins de cet épisode une certaine maîtrise, que ce soit dans le rythme ou dans le rendu, mais cette course à l’efficacité aura au passage gommé certains aspects pourtant marquants des titres de la saga, comme les interactions avec l’environnement : on ne s’ennuie jamais, toujours emporté par cette intrigue qui sait ménager ses effets, mais on traverse sans doute un peu trop cette nouvelle région que l’on aurait voulu découvrir plus en profondeur. Pokémon Épée et Bouclier offrent une aventure très agréable à suivre, indéniablement, et proposent assurément de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui feront la joie des joueurs. Cependant, étant donné certains sacrifices structurels, à commencer par l’absence totale de plusieurs centaines de créatures et la suppression d’éléments de gameplay comme la méga-évolution, difficile de considérer cette nouvelle version comme étant l’apogée de la licence. Voyons-y plutôt un bon épisode de plus.