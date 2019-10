-Appuyez sur le bouton "Négociation" elle passe directement à 2499€.-Puis avec l'ODR Samsung de 1000€, ça coûtera 1499€.Taille de l'écran : 55"Résolution : 7,680 x 4,320Ultra Black : OuiProcesseur vidéo : Quantum Processor 8KPQI (Picture Quality Index) : 4300HDR (High Dynamic Range) : Quantum HDR 3000HDR 10+OuiHLG (Hybrid Log Gamma) : OuiContrast : Direct Full Array 16xColor : Colour Volume 100% by Quantum DotBillion Colors : OuiViewing Angle : Ultra Viewing AngleMicro Dimming : Ultimate 8K DimmingLocal Dimming : Direct Full Array EliteHDMI : Version 2.1Immersion : OuiMode Film : OuiMode Naturel : OuiDolby Digital Plus : Oui

La TV QLED Samsung 8K (55Q950R) est actuellement proposée à 1499€ via ODR cette offre est valable jusqu'au 3 novembre prochain.Pour l'avoir à ce prix là, il suffit de vous rendre sur le lien ci-dessus, ensuite :

Like

Who likes this ?

posted the 10/29/2019 at 01:21 PM by leonr4