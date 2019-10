De Sony a Microsoft, d'EA a Ubisoft, les abonnements afflut de plus en plus mettant en avant leur prix bas pour un maximum de jeux. Si pour beaucoup de joueurs c'est une nouvelle façon de "consommer" le jeux video, chez les développeurs l’inquiétude s'installe et quand le navire va couler.C'est notament le cas de Devolver Digital, l'un des éditeurs indépendant les plus connus notament pour avoir sorti des titre comme Hotline Miami, The Messenger, Katana Zero, Ruiner ou encore Enter the Gungeon."Le monde des abonnements nous préoccupe" a avoué le cofondateur Graeme Struthers à GameSpot. "Et on est actifs dans ces domaines, donc on ne peut pas rester en marge et se plaindre. On participe au Game Pass, au PlayStation Plus et à Apple Arcade. On se demande si l'on va arriver à un stade où il y a tellement de contenus qu'ils vous poussent dans le précipice. C'est ce qui nous tient éveillés la nuit. Ça, Donald Trump et Boris Johnson".Au mois d'août l'éditeur No More Robots partageait son enthousiasme concernant la publicité offerte par le Xbox Game Pass et les belles performances financières qui semblaient en découler. "Cela va au sommet avant de s'effondrer, au moment où la saturation se fait sentir", anticipait néanmoins l'homme d'affaires en songeant à une future ludothèque devenue étouffante.Pour l'heure, Microsoft clame dès que l'occasion se présente que son jeune service profite aussi bien au temps de jeu qu'à la diversité et aux ventes, et nul ne sait si et quand le vent tournera.